Россияне требуют наказать парня из Мариуполя, выбросившего флаг рф, но уже не выйдет: подробности

История парня из Мариуполя, который выбросил российский флаг, получила продолжение

Поступок парня из Мариуполя, который сорвал российский флаг в городе и выбросил его на территории заброшенного здания, сильно "впечатлил" россиян, отчего те начали сыпать угрозами и призывами к мести.

Как сообщил в своем телеграм-канале советник городского главы Петр Андрющенко, парень оказался известным среди городской молодежи скейтером.

Он отметил, что парня зовут Тимофей и он уже находится в безопасном месте за пределами Мариуполя.

"Пусть подавятся своей злобой", — добавил Андрющенко.

Как сообщалось ранее, накануне в сети появилось видео, на котором парень выбрасывает российский флаг на территории заброшенного здания, попутно высказав все, что думает о россиянах, захвативших его родной город.

Осторожно на видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщалось ранее, в Мариуполе оккупанты открыли "пункт помывки" для местного населения, которые представляют собой душевые без перегородок, но зато с громкоговорителями, вещающими российскую пропаганду. Кроме того, в городе было запрещено говорить на украинском языке, а "последствиями" пугают даже детей.