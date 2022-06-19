Россияне требуют наказать парня из Мариуполя, выбросившего флаг рф, но уже не выйдет: подробности
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История парня из Мариуполя, который выбросил российский флаг, получила продолжение
Поступок парня из Мариуполя, который сорвал российский флаг в городе и выбросил его на территории заброшенного здания, сильно "впечатлил" россиян, отчего те начали сыпать угрозами и призывами к мести.
Как сообщил в своем телеграм-канале советник городского главы Петр Андрющенко, парень оказался известным среди городской молодежи скейтером.
Он отметил, что парня зовут Тимофей и он уже находится в безопасном месте за пределами Мариуполя.
"Пусть подавятся своей злобой", — добавил Андрющенко.
Как сообщалось ранее, накануне в сети появилось видео, на котором парень выбрасывает российский флаг на территории заброшенного здания, попутно высказав все, что думает о россиянах, захвативших его родной город.
Осторожно на видео присутствует нецензурная лексика!
Как сообщалось ранее, в Мариуполе оккупанты открыли "пункт помывки" для местного населения, которые представляют собой душевые без перегородок, но зато с громкоговорителями, вещающими российскую пропаганду. Кроме того, в городе было запрещено говорить на украинском языке, а "последствиями" пугают даже детей.