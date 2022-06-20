Фото Зеленського на фронті наробило шуму у мережі: хто його виклав і чому ажіотаж

Візит президента на Донбас був лише один

У мережі з’явилося фото нібито "таємного візиту" президента України Володимира Зеленського у прифронтовій Лисичанську, яке одразу наробило шуму в мережі.

Відповідне зображення було оприлюднено народним депутатом Мар’яною Безуглою у її Фейсбук. Вона не сказала, коли президент побував на передовій, проте уточнила, що це було "нещодавно".

"Він приїхав тоді під обстрілами, приховано, підтримати та побачити на власні очі, розібратися. Був з нами", — написала Безугла.

Фото після цього розлетілося по ЗМІ, від чого могло скластися враження, ніби візит відбувся напередодні, що не зовсім відповідає дійсності.

Як повідомили джерела "Телеграфа" на Банковій, візит Зеленського до Лисичанська був лише один. Він відбувся ще 5 червня, і після нього глава держави туди більше не приїжджав.

Варто також зазначити, що про візит на Донбас президент розповів у своєму відеозверненні того ж дня, крім того, фотографії з Лисичанська були оприлюднені його пресслужбою.

Як повідомлялося раніше, на початку червня стало відомо, що Безугла поїхала на Донбас, чим викликала скандал у мережі.