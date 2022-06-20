Фото Зеленского на фронте наделало шуму в сети: кто его выложил и почему ажиотаж

Визит президента на Донбасс был только один

В сети появилось фото якобы "тайного визита" президента Украины Владимира Зеленского в прифронтовой Лисичанск, которое тут же наделало шума в сети.

Соответствующее изображение было обнародовано народным депутатом Марьяной Безуглой в ее Фейсбук. Она не стала говорить, когда президент побывал на передовой, однако уточнила, что это было "недавно".

"Он приехал тогда под обстрелами, скрытно, поддержать и увидеть своими глазами, разобраться. Был с нами", — написала Безугла.

Фото после этого разлетелось по СМИ, от чего могло создаться впечатление, будто визит состоялся накануне, что не совсем соответствует действительности.

Как сообщили источники "Телеграфа" на Банковой, визит Зеленского в Лисичанск был только один. Он состоялся еще 5 июня и после него глава государства туда больше не приезжал.

Стоит также отметить, что о визите на Донбасс президент рассказал в своем видеообращении в тот же день, кроме того фотографии из Лисичанска были обнародованы его пресс-службой.

Как сообщалось ранее, в начале июня стало известно, что Безуглая поехала на Донбасс, чем вызвала скандал в сети.