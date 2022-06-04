"Дает указания военным": журналисты заявили, что известная "слуга народа" отправилась на фронт

Нардеп уже ответила на обвинения

Народный депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая в настоящее время находится на Донбассе, где командует подразделениями на передовой.

Об этом сообщила журналистка Янина Соколова в своем Фейсбук, а позже информацию подтвердил журналист Юрий Бутусов, который тоже находился на Донбассе.

По словам Соколовой, Безуглая находится непосредственно в Северодонецке, где "дает указания командованию, выражает претензии кто где и как должен быть и в целом координирует действия военных как "человек сверху".

Журналистка выразила недовольство тем, что политик вмешивается в дела военных, а также задалась вопросом о том, кто будет нести ответственность за последствия решений Безуглой.

Бутусов в свою очередь добавил, что для обеспечения деятельности нардепа на этот участок были переброшены старшие начальники. Он также отметил, что такое решение является некомпетентностью и предложил народным избранникам отправляться непосредственно на передовую, на направления, где оккупанты наносят удары. По его мнению, это даст парламентариям возможность быстро осознать, что собой представляет современная война и лишит желания вмешиваться в боевое управление.

"Вдохновлять нужно личным участием и личным присутствием там, где опасно для бойцов, а руководить должны те, кто несет ответственность", — написал Бутусов.

Сама Безуглая ответила на претензии тем, что является членом комитета Рады по вопросам национальной обороны, а также резервистом.

Как сообщалось ранее, Безуглая вместе с другими нардепами "Слуги народа" предлагала Верховной Раде снять ограничения для командиров ВСУ на расстрел подчиненных в случае неповиновения или самовольного ухода из мест дислокации.

Примечательно, что после того, как информация об этом попала в СМИ, соответствующий законопроект был отозван.