Десятки захисників Зміїного острова залишаються в полоні: деталі

Багато українських захисників, взятих у полон у перший день війни, продовжують перебувати в полоні

Частина військовослужбовців, взятих у полон російськими окупантами під час захоплення острова Зміїний, все ще перебувають у полоні.

Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу у понеділок, 20 червня.

Вона зазначила, що у полоні досі перебувають 75 захисників острова Зміїний.

За словами Верещук, її відомство більше не займається питаннями обміну, цю функцію зараз виконує розвідка, проте Мінреінтеграції має доступ до списків полонених.

Крім того, міністр розповіла, що у Сєвєродонецьку на території заводу "Азот" знаходяться близько 300 осіб, частина з яких хоче виїхати

"Азот" — не "Азовсталь", там немає таких бомбосховищ як на "Азовсталі", ми намагалися вивезти наших людей до Лисичанська", — сказала вона, зазначивши, що лише "невелика" частина з тих, хто знаходиться на території заводу, захотіла виїхати.

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Як повідомлялося раніше, про захоплення острова Зміїний стало відомо увечері 24 лютого першого дня російського вторгнення. Попередньо окупанти здійснили масований обстріл із корабельних озброєнь та із застосуванням бойової авіації.