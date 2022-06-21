Десятки защитников острова Змеиный остаются в плену: детали

Многие из украинских защитников, взятых в плен в первый день войны, продолжают находиться в плену

Часть военнослужащих, которые были взяты в плен российскими оккупантами во время захвата острова Змеиный, все еще находятся в плену.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время брифинга в понедельник, 20 июня.

Она отметила, что в плену до сих пор находятся 75 защитников острова Змеиный.

По словам Верещук, ее ведомство более не занимается вопросами обмена, эту функцию сейчас выполняет разведка, однако Минреинтеграции имеет доступ к спискам пленных.

Помимо того, министр рассказала, что в Северодонецке на территории завода "Азот" находятся около 300 человек, часть из которых хочет выехать

"Азот" — не "Азовсталь", там нет таких бомбоубежищ как на "Азовстали", мы пытались вывезти наших людей в Лисичанск", — сказала она, отметив, что лишь "небольшая" часть из находящихся на территории завода захотела уехать.

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Как сообщалось ранее, о захвате острова Змеиный стало известно вечером 24 февраля, в первый день российского вторжения. Предварительно оккупанты совершили массированный обстрел из корабельных вооружений и с применением боевой авиации.