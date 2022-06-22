Не лише повістки: українцям повідомили ще один законний спосіб виклику до військкомату

Викликати у військкомат можуть не лише повісткою, а й телефоном

У зв'язку з тим, що Верховна Рада продовжила термін дії військового стану та загальної мобілізації, певні конституційні права українців були частково обмежені. Втім, незважаючи на це, якщо громадянин отримав телефонний виклик у військкомат, ігнорувати його ні в якому разі не можна.

Як повідомили в Асоціації правників України, відповідаючи на низку питань, пов'язаних із мобілізаційними заходами в країні, чинне законодавство не передбачає вручення повісток у телефонному режимі. Проте подзвонити українцям призовного віку представники військкомату все ж можуть.

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Вручення повісток телефоном в Україні неможливе і офіційно вважається неналежним повідомленням, адже громадяни, віком від 18 до 60 років, зобов'язані залишати у цих документах свій підпис.

Тим часом в умовах воєнного стану повістки українцям можуть бути вручені на вулицях, підприємствах, блок-постах та навіть у метро. Крім того, військовозобов'язані громадяни можуть отримати виклик до військкомату і телефоном. Тому у разі телефонного дзвінка військовозобов'язаному в обов'язковому порядку необхідно з'явитися у відповідний військкомат, де йому вже буде вручена мобілізаційна повістка.

Варто наголосити, що оскарження таких дій під час дії воєнного стану в країні практично неможливе через обмежене функціонування судової системи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що потрібно робити українцям, які вже отримали повістку із закликом на військову службу, а також детально розповідав, які подальші дії українців, які чекали на повістку, проте так і не отримали її.