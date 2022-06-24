Дощі ще повернуться: чого українцям чекати від погоди на початку липня

Погода на початку липня відрізнятиметься від області до області

В Україні до кінця червня очікується ще одне невелике похолодання, за яким настане справжня літня спека.

Як йдеться у прогнозі Gismeteo, кінець першого місяця літа та початок другого у більшості українських областей супроводжуватиметься опадами, які скинуть температуру повітря на кілька градусів.

У центральних областях дощі та грози будуть частою картиною і в перший тиждень липня, хоч стовпчик термометра і підніматиметься вище за +30 градусів.

На Сході опадів буде менше, а тому початок другого місяця літа там буде спекотним, а повітря може прогріватись до +35 градусів.

Більш комфортна погода спостерігатиметься на Півдні України, де загалом різких температурних коливань наприкінці червня та на початку липня спостерігатиметься не буде.

А от погода на Заході, за прогнозами, вибиватиметься із загальної тенденції. Там рясні опади, які розпочнуться з 4 липня, призведуть до чергового різкого похолодання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яку погоду на весь липень передбачає народний синоптик Володимир Деркач. За його словами, всі три декади другого місяця літа будуть дуже відрізнятися між собою.