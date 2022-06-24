Дожди еще вернутся: чего украинцам ждать от погоды в начале июля

Погода в начале июля будет отличаться от области к области

В Украине к концу июня ожидается еще одно небольшое похолодание, за которым последует настоящая летняя жара.

Как говорится в прогнозе Gismeteo, конец первого месяца лета и начало второго в большинстве украинских областей будет сопровождаться осадками, которые сбросят температуру воздуха на несколько градусов.

В центральных областях дожди и грозы будут частой картиной и в первую неделю июля, хоть столбик термометра и будет подниматься выше +30 градусов.

На Востоке же осадков будет меньше, а потому начало второго месяца лета там будет жарким, а воздух может прогреваться до +35 градусов.

Более комфортная погода будет наблюдаться на Юге Украины, где в целом резких температурных колебаний в конце июня и начале июля наблюдаться не будет.

А вот погода на Западе, согласно прогнозам, будет выбиваться из общей тенденции. Там обильные осадки, которые начнутся с 4 июля, приведут к очередному резкому похолоданию.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какую погоду на весь июль предсказывает народный синоптик Владимир Деркач. По его словам, все три декады второго месяца лета будут весьма отличатся между собой.