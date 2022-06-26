Чи звільняє білий квиток від мобілізації — відповідь юристів

В Україні йде умовна "друга" хвиля мобілізації, коли перевагу віддають людям із військовим досвідом

В Україні триває мобілізація, яка йтиме доти, доки українській армії та іншим військовим силам потрібно буде поповнювати лави через російське вторгнення. Частина людей приходить добровільно, а частину викликають повістками. При цьому прийти вона може і власнику так званого білого квитка.

Військовий квиток — військово-обліковий документ, який може передбачати повне чи часткове звільнення з військової служби, але він не є панацеєю від мобілізації. Про це "Телеграфу" розповів адвокат Дмитро Циплицький, засновник і керуючий Адвокатського бюро "Дмитра" Циплицького". Він зазначив, що військово-лікарська комісія може визначити три типи "придатності" до військової служби — обмежено придатний, непридатний у мирний час, але обмежено у воєнний час та повністю непридатний зі зняттям з обліку.

Від мобілізації звільняється лише третя категорія, а ті, хто придатний обмежено можуть бути викликані по мобілізації. Але повістку можуть отримати всі військовозобов’язані, незалежно від наявності "білого квитка", розповідає адвокат юридичної компанії "Міллер" Олексій Носов. Вона може бути спрямована на перевірку даних про людину. Необхідно з’явитися у військкомат і підтвердити зняття з військового обліку.

Читайте також: Категорія Україна Хто з чоловіків може виїжджати з України під час війни: відповіді на основні питання Закон передбачає досить широкий перелік чоловіків, які мають право покидати межі Україні попри війну

Крім людей з "білим квитком" під час мобілізації до лав армії не можуть залучити частину категорій громадян, включаючи тих, хто доглядає недієздатну людину і замінити її нікому.

Раніше "Телеграф" писав, за яких умов можуть вручити повістку і чи можуть викликати у військкомат телефонним дзвінком.