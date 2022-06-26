Залишок літа порадує українців: чого чекати від погоди у липні та серпні

Чого чекати від погоди у липні та серпні

Два місяці літа, що залишилися, ще принесуть в Україну короткочасні опади, проте більша частина днів будуть сухими та спекотними.

Як повідомляє "Сегодня", про це писав у своїй книзі "Погода до 2030 року" народний синоптик Леонід Горбань, який здобув відомість за те, що міг давати дуже точні довгострокові прогнози погоди.

За його інформацією, липень розпочнеться з похмурої та дощової, але теплої погоди, яка зміниться короткочасним похолоданням.

Горбань очікував, що більша частина другого місяця літа буде сухою та спекотною, а похолодання він прогнозував лише на 6-7 та 19-21 числа.

Згідно з прогнозом, серпень в Україні має бути спекотним, безхмарним і можливо навіть із посухою. Невеликі дощі можуть прийти до країни лише 14-15, а також 27-28 числа.

Літня спека піде на спад лише в останні дні серпня, на зміну яким прийде теплий, але переважно дощовий вересень.

Як повідомлялося раніше, синоптики дали прогноз на липень. Вони очікують, що місяць почнеться зі спеки, яка зміниться дощами та помітним похолоданням. Різке підвищення температури, за їхніми даними, відбудеться лише до кінця місяця.