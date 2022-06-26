Остаток лета порадует украинцев: чего ждать от погоды в июле и августе

Чего ждать от погоды в июле и августе

Оставшиеся два месяца лета еще принесут в Украину кратковременные осадки, однако большая часть дней будут сухими и жаркими.

Как сообщает "Сегодня", об этом писал в своей книге "Погода до 2030 года" народный синоптик Леонид Горбань, который получил известность за то, что мог давать очень точные долгосрочные прогнозы погоды.

Согласно его информации, июль начнется с пасмурной и дождливой, но теплой погоды, которая сменится кратковременным похолоданием.

Горбань ожидал, что большая часть второго месяца лета будет сухой и жаркой, а похолодание он прогнозировал лишь на 6-7 и 19-21 числа.

Согласно прогнозу, август в Украине должен быть жарким, безоблачным и возможно даже с засухой. Небольшие дожди могут прийти в страну лишь 14-15, а также 27-28 числа.

Летняя жара пойдет на спад лишь в последних днях августа, на смену которым придет теплый, но преимущественно дождливый сентябрь.

Как сообщалось ранее, синоптики дали прогноз на июль. Они ожидают, что месяц начнется с жары, которая сменится дождями и заметным похолоданием. Резкое повышение температуры, по их данным, произойдет лишь к концу месяца.