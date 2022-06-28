Білорусів змусили слухати Зеленського та гімн України: відео потрапило в мережу
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Для людей звуки українського гімну стали несподіванкою
Хакери оригінально привітали мешканців окупованого Криму та Білорусі з Днем Конституції України та змусили відвідувачів місцевих кафе слухати український гімн та звернення президента Володимира Зеленського.
Відповідні відеозаписи, зняті камерами спостереження, були оприлюднені виданням OBOZREVATEL. Стверджується, що вони були зроблені у Ялті, Мінську та Бресті 28 червня.
Зокрема, у Ялті в одному з міських кафе співробітниці закладу на звуки знайомого з дитинства гімну відреагували посмішкою, а відвідувачі зупинялися, щоб послухати звернення Зеленського.
А от у Білорусі на звуки українського гімну відреагували метушнею. Як видно на записі, відвідувачі одного із закладів громадського харчування у Мінську майже одразу почали кудись дзвонити.
Приблизно також відреагували і співробітники одного з магазинів у Бресті. На кадрах видно, що один із продавців навіть підніс телефон до екрана, мабуть, щоб зробити запис.
Як відомо, хакери не вперше атакують російські канали. Так, наприклад, на 9 травня у назвах телепрограм з’явилася фраза "на ваших руках кров тисяч українців та сотень їх убитих дітей. ТБ та влада брешуть. Немає війні".