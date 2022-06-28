Белорусов заставили слушать Зеленского и гимн Украины: видео попало в сеть

Для людей звуки украинского гимна стали неожиданностью

Хакеры оригинально поздравили жителей оккупированного Крыма и Беларуси с Днем Конституции Украины и заставили посетителей местных кафе слушать украинский гимн и обращение президента Владимира Зеленского.

Соответствующие видеозаписи, отснятые камерами наблюдения, были обнародованы изданием OBOZREVATEL. Утверждается, что они были сделаны в Ялте, Минске и Бресте 28 июня.

В частности в Ялте в одном из городских кафе сотрудницы заведения на звуки знакомого с детства гимна отреагировали улыбкой, а посетители останавливались, чтобы послушать обращение Зеленского.

А вот в Беларуси на звуки украинского гимна отреагировали суматохой. Как видно на записи, посетители одного из заведений общепита в Минске почти сразу начали куда-то звонить.

Примерно так же отреагировали и сотрудники одного из магазинов в Бресте. На кадрах видно, что один из продавцов даже поднес телефон к экрану, по всей видимости, чтобы сделать запись.

Как известно, хакеры не в первый раз атакуют российские каналы. Так, например, на 9 мая в названиях телепрограмм появилась фраза "на ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне".