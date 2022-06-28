С Днем Конституции Украины 2022! Поздравления на украинском языке, яркие открытки
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Лучшие поздравления с государственным праздником на украинском языке — в нашем материале
Праздник День Конституции в Украине ежегодно отмечается 28 июня, а в 2022 году официальный праздник выпадает на вторник.
Ровно 26 лет назад наше государство получило Основной Закон, по которому мы и живем до сих пор. Эта дата действительно важна для каждого украинца. Обычно в государственный праздник - выходной, но в этом году оно будет обычным, рабочим — все из-за войны россии против Украины.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
"Телеграф" подготовил для вас поздравления в стихах, а также красочные открытки и картинки, которыми можно поздравить друзей и родных-патриотов и, главное, Украину!
З Днем Конституції держави,
Нехай кріпшає, розквітає.
Хай кожен щирий українець
Чудові зміни відчуває!
Нехай земля буде родюча,
Яскраве сонце, мирне небо.
Нехай живуть щасливо люди,
Ні в чом не маючи потреби!
День Конституції народу України —
Як запорука нації і долі!
Хай буде незалежною країна,
В законі й праві її добра воля.
Нехай міцними будуть всі гарантії,
Підвалини для розвитку свобод,
А люди будуть радісні й багаті,
Щасливий у житті своїм народ!
У цей величний день
Бажаєм народу тільки пісень.
Щоб завжди пам’ятав про волю
І щасливу українську долю.
Щоб ніколи не цурався закону
І не чув людського стону.
Щоб шанував Конституцію
І знав про презумпцію.
Щоб серце любов’ю горіло
І ніколи біди не знало.
Щоб тільки воля і мужність
Дарували щасливі хвилини вічність.
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