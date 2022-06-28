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С Днем Конституции Украины 2022! Поздравления на украинском языке, яркие открытки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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День Конституции Украины 28 июня 2022 года
День Конституции Украины 28 июня 2022 года

Лучшие поздравления с государственным праздником на украинском языке — в нашем материале

Праздник День Конституции в Украине ежегодно отмечается 28 июня, а в 2022 году официальный праздник выпадает на вторник.

Ровно 26 лет назад наше государство получило Основной Закон, по которому мы и живем до сих пор. Эта дата действительно важна для каждого украинца. Обычно в государственный праздник - выходной, но в этом году оно будет обычным, рабочим — все из-за войны россии против Украины.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Телеграф" подготовил для вас поздравления в стихах, а также красочные открытки и картинки, которыми можно поздравить друзей и родных-патриотов и, главное, Украину!

листівка з днем конституції україни мирного неба

З Днем Конституції держави,

Нехай кріпшає, розквітає.

Хай кожен щирий українець

Чудові зміни відчуває!

Нехай земля буде родюча,

Яскраве сонце, мирне небо.

Нехай живуть щасливо люди,

Ні в чом не маючи потреби!

листівка з днем конституції україни миру україні

День Конституції народу України —

Як запорука нації і долі!

Хай буде незалежною країна,

В законі й праві її добра воля.

Нехай міцними будуть всі гарантії,

Підвалини для розвитку свобод,

А люди будуть радісні й багаті,

Щасливий у житті своїм народ!

листівка з днем конституції україни мирного неба над головою і рідної землі під ногами
листівка з днем конституції україни мирного неба

У цей величний день

Бажаєм народу тільки пісень.

Щоб завжди пам’ятав про волю

І щасливу українську долю.

Щоб ніколи не цурався закону

І не чув людського стону.

Щоб шанував Конституцію

І знав про презумпцію.

Щоб серце любов’ю горіло

І ніколи біди не знало.

Щоб тільки воля і мужність

Дарували щасливі хвилини вічність.

листівка з днем конституції україни миру і процвітання

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие церковные праздники отмечаются в июне 2022 года.

Теги:
#Поздравление #Праздники #Открытки #День Конституции Украины