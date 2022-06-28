С Днем Конституции Украины 2022! Поздравления на украинском языке, яркие открытки

Лучшие поздравления с государственным праздником на украинском языке — в нашем материале

Праздник День Конституции в Украине ежегодно отмечается 28 июня, а в 2022 году официальный праздник выпадает на вторник.

Ровно 26 лет назад наше государство получило Основной Закон, по которому мы и живем до сих пор. Эта дата действительно важна для каждого украинца. Обычно в государственный праздник - выходной, но в этом году оно будет обычным, рабочим — все из-за войны россии против Украины.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Телеграф" подготовил для вас поздравления в стихах, а также красочные открытки и картинки, которыми можно поздравить друзей и родных-патриотов и, главное, Украину!

З Днем Конституції держави, Нехай кріпшає, розквітає. Хай кожен щирий українець Чудові зміни відчуває! Нехай земля буде родюча, Яскраве сонце, мирне небо. Нехай живуть щасливо люди, Ні в чом не маючи потреби!

День Конституції народу України — Як запорука нації і долі! Хай буде незалежною країна, В законі й праві її добра воля. Нехай міцними будуть всі гарантії, Підвалини для розвитку свобод, А люди будуть радісні й багаті, Щасливий у житті своїм народ!

У цей величний день Бажаєм народу тільки пісень. Щоб завжди пам’ятав про волю І щасливу українську долю. Щоб ніколи не цурався закону І не чув людського стону. Щоб шанував Конституцію І знав про презумпцію. Щоб серце любов’ю горіло І ніколи біди не знало. Щоб тільки воля і мужність Дарували щасливі хвилини вічність.

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