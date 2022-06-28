Рус

З Днем Конституції України 2022! Привітання українською мовою, яскраві листівки

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
23
День Конституції України 28 червня 2022 року
День Конституції України 28 червня 2022 року

Найкращі привітання з державним святом українською мовою — у нашому матеріалі

Свято День Конституції в Україні щорічно відзначається 28 червня, а 2022 року офіційне свято випадає на вівторок.

Рівно 26 років тому наша держава отримала Основний Закон, за яким ми живемо й досі. Ця дата справді важлива для кожного українця. Зазвичай в державне свято - вихідний, але цього року воно буде звичайним, робочим — усе через війну росії проти України.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Телеграф" підготував для вас привітання у віршах, а також барвисті листівки та картинки, якими можна привітати друзів та рідних-патріотів та, головне, Україну!

листівка з днем конституції україни мирного неба

З Днем Конституції держави,

Нехай кріпшає, розквітає.

Хай кожен щирий українець

Чудові зміни відчуває!

Нехай земля буде родюча,

Яскраве сонце, мирне небо.

Нехай живуть щасливо люди,

Ні в чом не маючи потреби!

листівка з днем конституції україни миру україні

День Конституції народу України —

Як запорука нації і долі!

Хай буде незалежною країна,

В законі й праві її добра воля.

Нехай міцними будуть всі гарантії,

Підвалини для розвитку свобод,

А люди будуть радісні й багаті,

Щасливий у житті своїм народ!

листівка з днем конституції україни мирного неба над головою і рідної землі під ногами
листівка з днем конституції україни мирного неба

У цей величний день

Бажаєм народу тільки пісень.

Щоб завжди пам’ятав про волю

І щасливу українську долю.

Щоб ніколи не цурався закону

І не чув людського стону.

Щоб шанував Конституцію

І знав про презумпцію.

Щоб серце любов’ю горіло

І ніколи біди не знало.

Щоб тільки воля і мужність

Дарували щасливі хвилини вічність.

листівка з днем конституції україни миру і процвітання

Раніше "Телеграф" розповідав, які церковні свята відзначаються у червні 2022 року.

Теги:
#Вітання #Свята #Листівки #День Конституції України