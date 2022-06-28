З Днем Конституції України 2022! Привітання українською мовою, яскраві листівки

Найкращі привітання з державним святом українською мовою — у нашому матеріалі

Свято День Конституції в Україні щорічно відзначається 28 червня, а 2022 року офіційне свято випадає на вівторок.

Рівно 26 років тому наша держава отримала Основний Закон, за яким ми живемо й досі. Ця дата справді важлива для кожного українця. Зазвичай в державне свято - вихідний, але цього року воно буде звичайним, робочим — усе через війну росії проти України.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Телеграф" підготував для вас привітання у віршах, а також барвисті листівки та картинки, якими можна привітати друзів та рідних-патріотів та, головне, Україну!

З Днем Конституції держави, Нехай кріпшає, розквітає. Хай кожен щирий українець Чудові зміни відчуває! Нехай земля буде родюча, Яскраве сонце, мирне небо. Нехай живуть щасливо люди, Ні в чом не маючи потреби!

День Конституції народу України — Як запорука нації і долі! Хай буде незалежною країна, В законі й праві її добра воля. Нехай міцними будуть всі гарантії, Підвалини для розвитку свобод, А люди будуть радісні й багаті, Щасливий у житті своїм народ!

У цей величний день Бажаєм народу тільки пісень. Щоб завжди пам’ятав про волю І щасливу українську долю. Щоб ніколи не цурався закону І не чув людського стону. Щоб шанував Конституцію І знав про презумпцію. Щоб серце любов’ю горіло І ніколи біди не знало. Щоб тільки воля і мужність Дарували щасливі хвилини вічність.

Раніше "Телеграф" розповідав, які церковні свята відзначаються у червні 2022 року.