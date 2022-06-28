З Днем Конституції України 2022! Привітання українською мовою, яскраві листівки
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Найкращі привітання з державним святом українською мовою — у нашому матеріалі
Свято День Конституції в Україні щорічно відзначається 28 червня, а 2022 року офіційне свято випадає на вівторок.
Рівно 26 років тому наша держава отримала Основний Закон, за яким ми живемо й досі. Ця дата справді важлива для кожного українця. Зазвичай в державне свято - вихідний, але цього року воно буде звичайним, робочим — усе через війну росії проти України.
Чому росії не виграти війну проти України?
"Телеграф" підготував для вас привітання у віршах, а також барвисті листівки та картинки, якими можна привітати друзів та рідних-патріотів та, головне, Україну!
З Днем Конституції держави,
Нехай кріпшає, розквітає.
Хай кожен щирий українець
Чудові зміни відчуває!
Нехай земля буде родюча,
Яскраве сонце, мирне небо.
Нехай живуть щасливо люди,
Ні в чом не маючи потреби!
День Конституції народу України —
Як запорука нації і долі!
Хай буде незалежною країна,
В законі й праві її добра воля.
Нехай міцними будуть всі гарантії,
Підвалини для розвитку свобод,
А люди будуть радісні й багаті,
Щасливий у житті своїм народ!
У цей величний день
Бажаєм народу тільки пісень.
Щоб завжди пам’ятав про волю
І щасливу українську долю.
Щоб ніколи не цурався закону
І не чув людського стону.
Щоб шанував Конституцію
І знав про презумпцію.
Щоб серце любов’ю горіло
І ніколи біди не знало.
Щоб тільки воля і мужність
Дарували щасливі хвилини вічність.
Раніше "Телеграф" розповідав, які церковні свята відзначаються у червні 2022 року.