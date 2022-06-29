Ризики вторгнення з Білорусі зберігаються: у Львівській області готуються до посилення обстрілів

На Львівщині проводяться фортифікаційні роботи

У Львівській області готуються до можливого вторгнення з боку Білорусі, проте насамперед варто чекати на посилення обстрілів з північного напрямку.

Як повідомив під час брифінгу у Медіацентрі Україна перший заступник керівника Львівської ОДА Андрій Годик, ризиків вторгнення з півночі ніхто не скасовував.

За його словами, на Львівщині наразі ведуться роботи щодо посилення взаємозв’язків із сусідніми областями, насамперед із Волинською, а також щодо спорудження нових укріплень та інженерних мереж.

"Ми готові до всього. І наше завдання бути готовими до всього. Але, перш за все, потрібно бути готовим до посилення ракетних та авіаударів із північного напрямку", — додав він.

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Як повідомлялося раніше, голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Олександр Завітневич розповів, що ризики вторгнення з боку Білорусі зберігаються, але наразі біля кордону не спостерігається формування ударних угруповань, якими можна було б вести наступ. Водночас за його словами, він залишається місцем базування для російської авіації та розташування російських ракетних комплексів.