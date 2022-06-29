Риски вторжения из Беларуси сохраняются: во Львовской области готовятся к усилению обстрелов

На Львовщине проводятся фортификационные работы

Во Львовской области готовятся к возможному вторжению со стороны Беларуси, однако в первую очередь стоит ждать усиления обстрелов с северного направления.

Как сообщил во время брифинга в Медиацентре Украина первый заместитель руководителя Львовской ОГА Андрей Годик, риски вторжения с севера никто не отменял.

По его словам, на Львовщине в настоящее время ведутся работы по усилению взаимосвязей с соседними областями, в первую очередь с Волынской, а также по сооружению новых укреплений и инженерных сетей.

"Мы готовы ко всему. И наша задача быть готовыми ко всему. Но, прежде всего, нужно быть готовым к усилению ракетных и авиаударов с северного направления", — добавил он.

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Как сообщалось ранее, глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич рассказал, что риски вторжения со стороны Беларуси сохраняются, но в настоящее время у границы не наблюдается формирования ударных группировок, которыми можно было бы вести наступление. В то же время, по его словам, он остается местом базирования для российской авиации и расположения российских ракетных комплексов.