Риски вторжения из Беларуси сохраняются: во Львовской области готовятся к усилению обстрелов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 2
На Львовщине проводятся фортификационные работы
Во Львовской области готовятся к возможному вторжению со стороны Беларуси, однако в первую очередь стоит ждать усиления обстрелов с северного направления.
Как сообщил во время брифинга в Медиацентре Украина первый заместитель руководителя Львовской ОГА Андрей Годик, риски вторжения с севера никто не отменял.
По его словам, на Львовщине в настоящее время ведутся работы по усилению взаимосвязей с соседними областями, в первую очередь с Волынской, а также по сооружению новых укреплений и инженерных сетей.
"Мы готовы ко всему. И наша задача быть готовыми ко всему. Но, прежде всего, нужно быть готовым к усилению ракетных и авиаударов с северного направления", — добавил он.
Как сообщалось ранее, глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич рассказал, что риски вторжения со стороны Беларуси сохраняются, но в настоящее время у границы не наблюдается формирования ударных группировок, которыми можно было бы вести наступление. В то же время, по его словам, он остается местом базирования для российской авиации и расположения российских ракетных комплексов.