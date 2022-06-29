До +38 градусів: синоптики розповіли, де в Україні кінець червня буде найспекотнішим

Синоптики дали прогноз на 29 та 30 червня

В останні дні червня здебільшого на території України очікуються дощі з грозами, проте на Заході та Сході можна буде насолодитися сухою погодою.

Як йдеться у прогнозі від Укргідрометцентру, дощі з періодичними грозами пройдуть у північних, центральних та більшості південних областей.

29 червня у більшій частині областей очікується, що стовпчик термометра залишатиметься в межах +29…+31 градус. Втім, на Заході буде набагато спекотніше, а повітря розігріється до +35 градусів.

З опадами така сама картина спостерігатиметься і 30 червня. Дощі трохи "зменшать" спеку в більшості областей, а стовпчик термометра опуститься до позначок +26…+28 градусів. А ось на Заході в останній день червня розігріється до зовсім вже "непристойних" +36 градусів, а на Закарпатті — до +38.

Як повідомлялося раніше, на початку липня на українців чекає невелике похолодання, а другий місяць відзначиться температурними гойдалками та мінливою погодою.

Згідно з прогнозами синоптиків, у липні температура повітря буде на пару градусів вищою за звичайні показники, а кількість опадів спостерігатиметься в межах норми майже в усіх регіонах, крім південно-західних.