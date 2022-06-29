Укр

До +38 градусов: синоптики рассказали, где в Украине конец июня будет наиболее жарким

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Жителей западных областей ждут жаркие дни
Жителей западных областей ждут жаркие дни

Синоптики дали прогноз на 29 и 30 июня

В последние дни июня по большей части территории Украины ожидаются дожди с грозами, однако на Западе и Востоке можно будет насладиться сухой погодой.

Как говорится в прогнозе от Укргидрометцентра, дожди с периодическими грозами пройдут в северных, центральных и большинстве южных областей.

29 июня в большей части областей ожидается, что столбик термометра будет оставаться в пределах +29…+31 градуса. Впрочем, на Западе будет гораздо жарче, а воздух разогреется до +35 градусов.

С осадками такая же картина будет наблюдаться и 30 июня. Дожди немного "поубавят" жару в большинстве областей, а столбик термометра опустится к отметкам +26…+28 градусов. А вот на Западе в последний день июня разогреется до совсем уж "неприличных" +36 градусов, а на Закарпатье и вовсе до +38.

Как сообщалось ранее, в начале июля украинцев ждет небольшое похолодание, а второй месяц отличится температурными качелями и переменчивой погодой.

Согласно прогнозам синоптиков, в июле температура воздуха будет на пару градусов выше обычных показателей, а количество осадков будет наблюдаться в пределах нормы почти во всех регионах, кроме юго-западных.

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