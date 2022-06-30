Ворог штурмував два стратегічні об’єкти на Донбасі, йде бій (мапа)

Українських військових та цивільну інфраструктуру нещадно поливають вогнем

Окупанти продовжують насідати на сході — Харківщина під обстрілом, була спроба прориву у Дементіївці. На Слов’янському напрямі ворог перегруповується.

Згідно зі зведенням Генштабу ЗСУ, щоб блокувати Лисичанськ та контролювати трасу Лисичанськ-Бахмут, окупанти атакують територію стратегічного підприємства. Бої йдуть у районі Лисичанського нафтопереробного заводу.

Місто під обстрілом, як і Верхньокам’янка, і Сіверськ. Біля Вовчеярівки окупанти завдали авіаудару. Наступ йде біля Верхньокам’янки.

Ворог наступає на Лисичанськ з південного заходу/ Основа — deepstatemap

З боку Бахмута обстріли йдуть у Берестовому, Покровському, Званівці. Українським військам вдалося відбити атаку ворога та прорідити його лави у Клиновому та Новолуганському. Тут росіяни намагалися атакувати ще одне стратегічне підприємство – Вуглегірську ТЕС. Але як і в попередньому випадку їх відкинули.

Вуглегірська ТЕС на карті/ Основа — deepstatemap

На інших ділянках фронту ворог збільшує обстріли, веде повітряну розвідку. У районі Павлівки на Донеччині росіяни безрезультатно намагалися штурмувати.

Павлівка знаходиться на звільненій території/ Основа — deepstatemap

Раніше "Телеграф" писав, що згідно з картами бойових дій та аналітики Інституту вивчення війни, росія не має наміру зупинятися на захопленні Донбасу. Тим часом завершилося міжнародне розслідування про скинуті на маріупольський Драмтеатр бомби – це визнали військовим злочином.