"Ситуація складна": Данілов назвав "найгарячіші" точки на Донбасі

На Донбасі найскладніша ситуація навколо Лисичанська, але непросто не лише там

Тяжкі оборонні бої з російськими окупантами на Донбасі тривають і наразі найважчою ситуація є в районі Лисичанська Луганської області.

Про це в четвер, 30 червня, увечері заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телепередачі "Говорить великий Львів".

"У нас дуже складна ситуація щодо Лисичанська, і ми цього не приховуємо", — сказав він.

За його словами, російське командування хоче якнайшвидше відрапортувати в кремль про захоплення всієї Луганської області, тому щодня кидає на Лисичанськ дедалі нові сили.

Секретар РНБО також розповів, що 30 червня відбулося засідання ставки верховного головнокомандувача, на якому проговорювалися питання щодо ситуації по всьому фронту.

"У нас непроста ситуація у Харківській області у міста Ізюм", — додав Данілов.

За його словами, з боку Ізюма рф намагається розвинути наступ на Слов’янськ (Донецька обл.).

У цьому контексті Данілов заявив, що одержувана Україною від країн Заходу допомога все ще недостатня для паритету у важкому озброєнні з окупантами.

"Вважатимемо, що найближчим часом цей паритет буде досягнутий, і тоді наші військові матимуть більше можливостей бити ворога", — сказав він.

Як повідомлялося, станом на ранок 30 червня російські окупанти намагалися продавити українську оборону на сході одразу в кількох місцях.