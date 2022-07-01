Слідкуйте за новинами: в керівництві Ради цікаво висловились про нардепів-зрадників

Найбільша ймовірність виявити колаборанта - серед колишніх членів фракції ОПЗЖ

Новина про зраду народного депутата від партії "Слуга народу" Олексія Ковальова, якого днями підірвали у Херсоні, може бути не останньою у низці подібних. Таку думку висловив заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко у розлогому інтерв’ю для "Телеграфу".

Корнієнко висловив сумнів, що випадки, подібні до історії колаборанта-Ковальова, навряд чи є, якщо не враховувати ситуацію з державними зрадниками Віктором Медведчуком та Тарасом Козаком. Втім, стежити за новинами з цього приводу, за словами віце-спікера, усе ж варто. "Мені здається, що можуть бути певні новини щодо цього", — сказав Корнієнко.

З приводу ще одного скандалу за участі "слуг" він заявив, що це малоймовірно, адже керівництво партії, до якої входить і сам Корнієнко, в курсі, хто з депутатів де перебуває. "Щодо колишньої фракції ОПЗЖ, то може бути всяке", — вважає віце-спікер. Він нагадав історію із нардепом Андрієм Деркачем, якого СБУ викрила на співпраці з російським генштабом і створенні цілої агентурної мережі, яка готувала російське вторгнення. Зараз проти Деркача ведеться слідство.

Корнієнко поскаржився, що Рада не застрахована від того, що у ній зараз можуть працювати нардепи-колаборанти. "Ми від цього не застраховані. Зрадники можуть навіть голосувати за проукраїнські закони. Але строків давності у таких речах немає", — сказав він.

Однією з причин повномасштабного вторгнення росії в Україну віце-спікер назвав провал проросійської пропаганди в українських ЗМІ. Зокрема, на його думку, цьому посприяло закриття каналів "112 Україна", NewsOne та Zik, які неофіційно належали Віктору Медведчуку. "росія побачила, що російська агентура не спрацювала. По факту, Медведчук, Деркач та інші брали у росіі гроші, і "розводили" росіян. Я думаю, ми ще багато нового дізнаємось", — підсумував Корнієнко.

Нагадаємо, нардеп-зрадник Ковальов вижив під час замаху і повідомив, що планує продовжувати виконувати свої обов’язки перед виборцями щойно вийде з лікарні.