По тривозі ніхто не вийшов: з'явились подробиці кошмарної атаки по Одещині

У людей було близько 10 хвилин, щоби врятувати свої життя, але вони не скористались шансом

Велика кількість жертв у розбомбленій росіянами дев’ятиповерхівці в селищі Сергіївка Одеської області пояснюється тим, що її мешканці проігнорували сигнал повітряної тривоги. За останніми даними, кількість загиблих від влучання по будинку збільшилась до 21 особи, 37 зазнали поранень. Серед загиблих є одна дитина.

Про те, що мешканці не стали ховатись в укритті, а залишились спати удома, розповів перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін, передає УНІАН. За словами Єніна, у людей було 8-10 хвилин від оголошення тривоги і до моменту влучання, щоби покинути свої оселі та перейти до безпечного місця. Але цього не зробив ніхто. "Я добре розумію, як важко прокидатись серед ночі, але трапляються випадки, коли саме пильність дозволяє зберегти життя", — сказав заступник голови МВС. Українців регулярно закликають не звикати до війни і ховатись під час повітряних тривог.

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Нагадаємо, атака на Сергіївку сталась у ніч проти 1 липня. Всього у селище влучило три ракети: одна у житловий будинок, дві інші – у бази відпочинку. Напад здійснили літаки російської стратегічної авіації з повітряного простору над окупованим Кримом. Одна з ракет поцілила у санаторій, який перебуває у власності Молдови, але відпочивальників у ньому не було, адже заклад призупинив роботу через пандемію коронавірусу.