Ракетний удар по Одещині: у Молдові зробили несподівану заяву

База відпочинку в Сергіївці, по якій росія завдала ракетного удару 1 липня, належить Молдові.

Про це повідомила міністр охорони здоров’я Молдови Алла Немеренко на своїй сторінці у Facebook.

Міністр заявила, що цей заклад перебував у власності Міністерства охорони здоров’я Молдови. У ньому проходили медичну реабілітацію діти із проблемами здоров’я. Через пандемію коронавірусу та війну в Україні діяльність центру була призупинена. Немеренко також висловила співчуття загиблому працівникові, а також побажала повного одужання пораненим.

"Ці мирні люди зробили дні дітей Молдови кращими, з любов’ю і відданістю дбали про їхню реабілітацію. Ми від щирого серця бажаємо їм повного одужання. Сім’ї загиблого колеги висловлюємо глибокі співчуття", — написала Немеренко.

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