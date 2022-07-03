Майже половина чаю в Україні виробляється російськими компаніями: кому належать популярні бренди

Багато відомих чайних брендів належать росіянам

Після початку російського вторгнення в Україну багато жителів нашої країни почали бойкотувати продукцію, вироблену в країні-окупанті, а також активно почали підштовхувати західні компанії йти з російського ринку. Проте цікавим залишається той факт, що майже 40% чаю та кави на українському ринку виробляється російськими компаніями.

Як повідомляється на сайті Tea with putin, згідно з даними дослідження організації Nielsen Ukraine, проведеного у 2021 році, багато популярних в Україні брендів також продаються і на російському ринку.

До таких, наприклад, відносяться Greenfield, TESS, Curtis, Richard та багато інших. Творці ресурсу зазначають, що якщо штрих-код продукту починається з цифр 482, це свідчить про українське походження товару. Однак це не означає, що він не був зроблений українською "дочкою" російської компанії.

Зокрема компанія "Орімі" володіє брендами Greenfield, TESS, серією чайних "Принцес", "Жокей" та Jardin. Сама компанія належить мільярдерам Сергію Касьяненку та Олександру Євневичу. Останній, до речі, отримував нагороду "за заслуги перед батьківщиною" особисто від російського диктатора.

Бренди Curtis, Richard, "Лисма", "Майський", Coffesso належать компанії "Май". Володіє нею колишній депутат держдуми від "Єдиної росії" Ігор Лисиненко, який також активно підтримує російську армію.

До речі, чаї TESS і "Майский" можна зустріти в російських сухпайках.

Як повідомлялося раніше, попри те, що безліч західних компаній після початку вторгнення росії покинули її ринок, деякі бренди продовжують працювати. Зокрема, до таких належить Yves Rocher, який заявив про підтримку України, але так і не звернув діяльність у росії.