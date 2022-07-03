Почти половина чая в Украине производится российскими компаниями: кому принадлежат популярные бренды

Многие известные чайные бренды принадлежать россиянам

После начала российского вторжения в Украину, многие жители нашей страны начали бойкотировать продукцию, произведенную в стране-оккупанте, а также активно начали подталкивать западные компании уходить с российского рынка. Однако интересным остается тот факт, что почти 40% чая и кофе на украинском рынке производится российскими компаниями.

Как сообщается на сайте Tea with putin, согласно данным исследования организации Nielsen Ukraine, проведенного в 2021 году, многие популярные в Украине бренды также продаются и на российском рынке.

К таковым, например, относятся Greenfield, TESS, Curtis, Richard и многие другие. Создатели ресурса отмечают, что если штрих-код продукта начинается с цифр 482, то это свидетельствует об украинском происхождении товара. Однако это не значит, что он не был произведен украинской "дочкой" российской компании.

В частности компания "Орими" владеет брендами Greenfield, TESS, серией чайных "Принцесс", "Жокей" и Jardin. Сама компания принадлежит миллиардерам Сергею Касьяненко и Александру Евневичу. Последний, к слову, получал награду "за заслуги перед родиной" лично от российского диктатора.

Бренды Curtis, Richard, "Лисма", "Майский", Coffesso принадлежат компании "Май". Владеет ею бывший депутат госдумы от "Единой россии" Игорь Лисиненко, который также активно поддерживает российскую армию.

К слову чаи TESS и "Майский" можно встретить в российских сухпайках.

Как сообщалось ранее, несмотря на то, что множество западных компаний после начала вторжения россии покинули ее рынок, некоторые бренды продолжают работать. В частности к таковым относится Yves Rocher, который заявил о поддержке Украины, но так и не свернул деятельность в россии.