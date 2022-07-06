Хотіли залишити людей без води: окупанти завдали удару по Хмельницькій області

Усього було запущено чотири ракети, але одну вдалося перехопити

Окупаційні війська ввечері 5 липня завдали ракетних ударів по території Хмельницької області, внаслідок чого постраждала одна людина.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, чотири ракети запустили росіяни близько 19:45, але одну з них вдалося перехопити над територією Шепетівського району.

Ще три ракети впали на території однієї із громад Хмельницького району.

"Ціллю ударів була водонапірна башта, яка повністю забезпечує водою громаду", — зазначив він.

Гамалій додав, що внаслідок обстрілу одна людина постраждала, але обійшлося без загиблих.

Як повідомлялося раніше, вранці 5 липня окупанти завдали ракетних ударів по Миколаєву та області.

Внаслідок удару по місту було пошкоджено сім багатоповерхівок, понад 200 вікон було вибито, двері у під’їздах пошкоджено, а в деяких квартирах людям довелося навіть вирізати замки, щоб вибратися звідти. Декілька людей отримали легкі поранення, проте госпіталізація їм не знадобилася.

На місці також побував кореспондент "Телеграфа", який зміг зробити там кілька знімків та показати наслідки прильотів.