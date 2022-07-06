Хотели оставить людей без воды: оккупанты нанесли удар по Хмельницкой области

Всего было запущено четыре ракеты, но одну удалось перехватить

Оккупационные войска вечером 5 июля нанесли ракетные удары по территории Хмельницкой области, вследствие чего пострадал один человек.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, четыре ракеты были запущены россиянами около 19:45, но одну из них удалось перехватить над территорией Шепетовского района.

Еще три ракеты упали на территории одной из общин Хмельницкого района.

"Целью ударов была водонапорная башня, которая полностью снабжает водой общину", — отметил он.

Гамалий добавил, что в результате обстрела один человек пострадал, но обошлось без погибших.

Как сообщалось ранее, утром 5 июля оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву и области.

Вследствие удара по городу были повреждены семь многоэтажек, более 200 окон были выбиты, двери в подъездах повреждены, а в некоторых квартирах людям пришлось даже вырезать замки, чтобы выбраться оттуда. Несколько человек получили легкие ранения, однако госпитализация им не понадобилась.

На месте также побывал корреспондент "Телеграфа", который смог сделать там несколько снимков и показать последствия прилетов.