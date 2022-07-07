Російський письменник "порівняв" життя в росії з наслідками війни в Україні: мережа в гніві

Користувачам мережі порівняння не сподобалось

Відомий російський письменник та опозиціонер Дмитро Биков дав інтерв’ю українським ЗМІ та заявив, що росію окуповано режимом диктатора володимира путіна, а страждання росіян "співставні" з тим, що відбувається в Україні. Втім, користувачі мережі вже відреагували на його інтерв’ю UATV та висловили все, що думають про таке порівняння.

"Я хочу нагадати, що росію теж окуповано, і у нас свої біженці. Російський іммігрант сьогодні це біженець з окупованої країни, окупованої тотально і дуже жорстоко. Путін поставив чобіт на груди росії. Це окупація цілком порівнянна з тим, що відбувається на українських територіях. ", — заявив Биков.

Відповідна заява вже викликала реакцію у користувачів мережі. Так блогер Микола Воськало не приховував свого обурення і чесно висловив, що він думає з цього приводу.

Інші користувачі мережі теж мовчати не стали.

Як відомо, Дмитро Биков є відомим у росії письменником та опозиціонером, часто виступав із критикою політики путіна, а у 2019 році потрапив до лікарні після того, як його намагалися отруїти.

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Нагадаємо, у росії 6 липня помер політичний аналітик, блогер і публіцист Слава Рабінович, який критикував путін і звинувачував його у вбивстві опозиціонера Бориса Нємцова. У 2021 році Рабіновича збила машина, після чого йому довелося перенести операцію, але оговтатися від травм він так і не зміг.