Российский писатель "сопоставил" жизнь в россии с последствиями войны в Украине: сеть в гневе

Пользователям сети сравнение не понравилось

Известный российский писатель и оппозиционер Дмитрий Быков дал интервью украинским СМИ и заявил, что россия оккупирована режимом диктатора владимира путина, а страдания россиян "сопоставимы" с тем, что происходит в Украине. Впрочем, пользователи сети уже отреагировали на его интервью UATV и высказали все, что думают о таком сравнении.

"Я хочу напомнить, что россия тоже оккупирована, и у нас свои беженцы. Русский иммигрант сегодня это беженец из оккупированной страны, оккупированной тотально и очень жестоко. Путин поставил сапог на грудь россии. Это оккупация вполне сопоставимая с тем, что происходит на украинских территориях", — заявил Быков.

Соответствующее заявление уже вызвало реакцию у пользователей сети. Так блогер Николай Воськало не стал скрывать своего возмущения и честно высказал, что он думает по этому поводу.

Другие пользователи сети тоже молчать не стали.

Как известно Дмитрий Быков является известным в россии писателем и оппозиционером, часто выступал с критикой политики путина и в 2019 году попал в больницу после того, как его пытались отравить.

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Напомним, в россии 6 июля скончался политический аналитик, блогер и публицист Слава Рабинович, который критиковал путина и обвинял его в убийстве оппозиционера Бориса Немцова. В 2021 году Рабиновича сбила машина, после чего ему пришлось перенести операцию, но оправиться от травм он так и не смог.