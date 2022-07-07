Не всі бійці усвідомили, що їхнє життя змінилось назавжди, але їх не лишають із цим на самоті

Повернені з полону бійці полка "Азов", яких морили голодом і піддавали іншим тортурам, не зламались настільки, що рвуться назад у бій. Не заважає їм навіть відсутність кінцівок, втрачених в боях за Маріуполь.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла очільниця патронатної служби підрозділу Олена Толкачова. За її словами, уже є випадки, коли хлопці, що втратили ноги, після реабілітації вирушили у запорізький гарнізон. "Їх прооперували, відправили на реабілітацію, вони повернулись до Києва, отримали протез, навчились на ньому ходити і декілька з них знаходяться в гарнізоні під Запоріжжям. Вони не бачать себе в іншій професії. І саме такі воїни найбільш ефективні", — розповіла Толкачова.

Разом з тим, вона відзначила, що найбільше бажання повернутись на війну виявляють молоді бійці – піхотинці, штурмовики, розвідники. Тобто саме ті підрозділи, які постраждали у Маріуполі найбільше.

Втім, за словами Толкачової, не всім азовцям легко прийняти своє нинішнє становище. Вони проходять лікування і вчаться користуватись протезами, але ще не до кінця усвідомили, що руки чи ноги їм ампутували і це назавжди. "Коли вони вийдуть з лікарні, зрозуміють, що це все, але будуть думати: де ж моя рука чи нога? І от цей момент ніяк не можна пропустити", — каже голова патронатної служби.

Вона повідомила, що для таких бійців стараються знаходити роботу. Це ліпше мотивує їх почуватись потрібними, ніж проста виплата грошових компенсацій. Так вони можуть не впасти у залежність і не почати думати про суїцид.

Нагадаємо, наразі полком "Азов" командує комбат Микита Надточій, поки Денис Прокопенко перебуває у полоні в росіян.