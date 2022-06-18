Полк тимчасово очолить командувач другого батальйону "Азова"

У легендарного полку "Азов", який кілька місяців тримав оборону в обложеному Маріуполі, змінився командувач.

Як повідомляє "Радіо Свобода", поки командир полку Денис Прокопенко перебуває у полоні, його обов’язки виконуватиме Микита Надточій, який до цього керував другим батальйоном полку.

Надточій (позивний "Раз-Два") загалом слугує вже 8 років, а після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну разом з іншими бійцями вирушив захищати Маріуполь. Там він отримав тяжке уламкове поранення, і наприкінці березня був евакуйований.

До речі, це була перша успішна евакуація поранених бійців із заводу "Азовсталь" повітряним мостом.

Як повідомлялося раніше, Маріуполь потрапив під удар окупаційної армії майже з перших днів війни, під час важких боїв українські захисники були змушені відступити на територію заводу "Азовсталь".

Попри нескінченні обстріли та авіаудари, українським захисникам вдалося утримувати завод аж до кінця травня, після чого найвище керівництво України наказало бійцям зберегти свої життя та скласти зброю.

Наразі українські захисники перебувають у полоні, але їх намагаються обміняти на полонених російських окупантів.