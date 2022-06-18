Полк временно возглавит командующий вторым батальоном "Азова"

У легендарного полка "Азов", который несколько месяцев держал оборону в осажденном Мариуполе, сменился командующий.

Как сообщает "Радио Свобода", пока командир полка Денис Прокопенко находится в плену, его обязанности будет исполнять Никита Надточий, который до этого руководил вторым батальоном полка.

Надточий (позывной "Раз-Два") в целом служит уже 8 лет, а после начала полномасштабного вторжения россии в Украину вместе с другими бойцами отправился защищать Мариуполь. Там он получил тяжелое осколочное ранение, и в конце марта был эвакуирован.

К слову, это была первая успешная эвакуация раненых бойцов из завода "Азовсталь" по воздушному мосту.

Как сообщалось ранее, Мариуполь попал под удар оккупационной армии чуть ли не с первых дней войны, в ходе тяжелых боев украинские защитники были вынуждены отступить на территорию завода "Азовсталь".

Несмотря на бесконечные обстрелы и авиаудары, украинским защитникам удалось удерживать завод вплоть до конца мая, после чего высшее руководство Украины отдало приказ бойцам сохранить свои жизни и сложить оружие.

В настоящее время украинские защитники находятся в плену, но их пытаются обменять на пленных российских оккупантов.