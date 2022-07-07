Не все бойцы осознали, что их жизнь изменилась навсегда, но их не оставляют с этим в одиночестве.

Возвращенные из плена бойцы полка "Азов", которых морили голодом и подвергали другим пыткам, не сломались настолько, что рвутся обратно в бой. Не мешает им даже отсутствие конечностей, утраченных в боях за Мариуполь.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала глава патронатной службы подразделения Елена Толкачева. По ее словам, уже есть случаи, когда потерявшие ноги ребята после реабилитации отправились в запорожский гарнизон. "Их прооперировали, отправили на реабилитацию, они вернулись в Киев, получили протез, научились на нем ходить и несколько из них находятся в гарнизоне под Запорожьем. Они не видят себя в другой профессии. И именно такие воины наиболее эффективны", — рассказала Толкачева.

Вместе с тем она отметила, что наибольшее желание вернуться на войну проявляют молодые бойцы – пехотинцы, штурмовики, разведчики. То есть именно те подразделения, которые пострадали в Мариуполе больше всего.

Впрочем, по словам Толкачевой, не всем азовцам легко принять свое положение. Они проходят лечение и учатся использовать протезы, но еще не до конца осознали, что руки или ноги им ампутировали и это навсегда. "Когда они выйдут из больницы, поймут, что это все, но будут думать: где же моя рука или нога? И вот этот момент никак нельзя пропустить", — говорит глава патронатной службы.

Она сообщила, что для таких бойцов стараются найти работу. Это лучше мотивирует их чувствовать себя нужными, чем просто выплата денежных компенсаций. Так они могут не впасть в зависимость и не начать думать о суициде.

Напомним, в настоящее время полком "Азов" командует комбат Никита Надточий, пока Денис Прокопенко находится в плену у россиян.