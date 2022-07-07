"Нова пошта" підвищує тарифи на міжнародну доставку: що зміниться

Разом з тим перевізник продовжив дію знижок на доставку речей вимушених переселенців

Слідом за цілим переліком українських компаній, які підняли ціни на свої послуги з 1 липня, про зростання тарифів оголосив оператор доставки "Нова пошта". Наразі йдеться про здорожчання послуг міжнародних перевезень.

Як повідомляє ITC, з 7 липня доставка із та до США подорожчала на 20%. Ціна на інші перевезення в межах послуги "Глобальна доставка" збільшилась на 10%. Для прикладу, посилка вагою 0,5 кг із США тепер обійдеться у 840 грн, а з будь-якої іншої країни чи території вартуватиме 1100 грн. Стосовно перевезення документів такої ж ваги – із чи до Америки вони дійдуть за 720 грн, по решті світу – від 880 грн.

Послуга NP Shopping стане дорожчою на 1-2 долари за півкілограмове відправлення – теж залежить від країни. Наприклад, відправлення у напрямку США в середньому подорожчають на 2 долари, незалежно від ваги. В цілому, посилку у 0,5 кг можна буде отримати за:

із США та Англії — 7 доларів;

з Польщі, Німеччини, Іспанії та Франції — 5 доларів;

з Італії та Туреччини — 6 доларів.

Підвищення тарифів у "Новій пошті" пояснили значним ростом цін на пальне. Зокрема на авіаційне.

Разом з тим компанія продовжила термін акції для вимушених переселенців "Речі з дому за кордон" зі знижками від 30% до 75%. Зокрема, на 33% знижено вартість доставки особистих речей до Польщі. Тарифна сітка наразі така:

до 2 кг — 600 гривень замість 800 грн.,

до 10 кг — 900 гривень замість 1200 грн.,

до 30 кг — 1500 гривень замість 2000 грн.,

до 70 кг — 3000 гривень.

Вартість відправлень до ще 24 країн Європи залежатиме від зони доставки.

Нагадаємо, на АЗС в Україні почав дешевшати бензин.