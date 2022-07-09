"Найжахливіше – не зрозуміло, що робити": херсонська родина про викрадення та катування в окупації

Херсонська родина розповіла про тихий терор та зникнення людей в окупованому місті

Херсонські журналіст Дмитро Багненко та фотографиня Лі Білецька прожили в окупованому Херсоні майже 3 місяці. Коли місто стало порожніти та відчуття страху й невизначеності рости — виїхали з маленькою донькою до Києва.

Портал "Вгору" розповідає історію родини херсонців.

Дмитро та Лі з перших днів окупації намагалися волонтерити та допомагати розвозити гуманітарну допомогу. Дмитро вступив до лав Муніціпальної варти, чергував у лікарнях, робив коктейлі Молотова. Досить швидко цю ініціативу розпустили.

Мітинги

Потім почався період проукраїнських мітингів. Коли херсонці почули чутки про псевдореферендум — вийшли на вулиці. Дмитро та Лі теж ходили, але було дуже страшно, адже поряд завжди йшли люди зі зброєю, а вдома лишалася маленька донечка. Тоді вони вирішили ходити по черзі, щоб хоча б один лишився живим. У квітні окупанти почали розганяти зібрання. Останню акцію протесту розігнали димовими шашками 27 квітня — більше люди масово не збиралися.

Росіяни намагалися знайти організаторів мітингів, точково "висмикували", забирали людей прямо з вулиці, били, катували. Окупанти вишукували "незгодних" за постами в соцмережах.

Тихий терор

Потім люди почали зникати, іноді забирали прямо посеред вулиці

"Найжахливіше – не зрозуміло, що робити, куди звертатися, де брати цю інформацію, як шукати людину? Чи відвезли її в СІЗО або в поліцію в центрі, чи вона десь в іншому місті, у Криму? А раптом її вже взагалі немає? Постійне відчуття тривоги, невизначеності, ніби ходіння по лезу", — пише видання.

Лі та Діма розказують історії викрадення своїх знайомих. Одного викрали прямо з мітингу. Його допитували, жорстоко побили, вибили декілька зубів, імітували розстріл, потім викинули в одному з районів міста. Священика, теж викрали, катували, знущалися, довго тримали в якомусь приміщенні, але все ж відпустили. Про багатьох і досі нічого невідомо.

Евакуація

Коли україномовна Лі зрозуміла, що українською говорити все небезпечніше, а надія на швидке визволення міста від рашистів танула на очах, родина вирішила їхати на підконтрольні території. Виїжджали самі, "зелених коридорів" не було. Говорять, що їм пощастило: шлях, який зазвичай забирав 5-6 годин, подолали за 2 дні. Інші в чергах чекали й до 10 днів.

Нині родина у Києві чекає на звільнення і збирається повернутися до свого українського Херсону.

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