Створений росіянами в Україні крупний банк змінює назву

У Банку заявили, що не мають бажання мати з росією нічого спільного

"Альфа-Банк Україна" заявив, що планує змінити назву на "Сенс Банк" (англійською — "Joint Stock Company Sense Bank").

Як повідомили у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, рішення щодо зміни назви було прийнято бажанням відхреститися від країни-агресора і надалі не мати із нею нічого спільного, — пише Європейська правда.

"Повне найменування українською мовою: акціонерне товариство "Сенс Банк". Англійською мовою банк тепер іменуватиметься Joint Stock Company Sense Bank", — зазначається в офіційному повідомлення установи.

Варто нагадати, що після впровадження санкційних обмежень на низку акціонерів банківської установи із росії, Національний банк України (НБУ), усунув їх від управління, після чого призначив болгарського економіста Симеона Дянкова незалежним довіреним представником.

"Банк не планує мати нічого спільного з країною-агресором навіть на рівні асоціацій і бренду, що працюють на території російської федерації", — пояснив Дянков.

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Також варто додати, що у мобільному додатку "Альфа банку" вже кілька років вказано назву Sense SuperApp.

До відома читачів, "Альфа-Банк" перебуває у списку "системно важливих", адже був внесений до нього НБУ. У ньому міститься 48 мільярдів гривень депозитів фізичних осіб, а також 4 мільярди гривень кількох українських підприємств. На обслуговуванні банку перебувають 2,6 мільйона фізосіб, 55 тисяч юридичних та 88 тисяч підприємців.

Згідно з інформацією, котра розміщена на офіційному сайті Нацбанку, бенефіціарами "Альфа-Банку" є російські бізнесмени Андрій Косогов, Петро Авен, а також Михайло Фрідман.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що один з найбільших російських банків "Тінькофф" без попередження клієнтів напередодні оновив умови користування SWIFT-переказами.