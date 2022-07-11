Созданный россиянами в Украине крупный банк меняет название

В Банке заявили, что не имеют желания иметь с россией ничего общего

"Альфа-Банк Украина" заявил, что планирует изменить название на "Сенс Банк" (на английском — "Joint Stock Company Sense Bank").

Как сообщили в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, решение об изменении названия было принято желанием откреститься от страны-агрессора и в дальнейшем не иметь с ним ничего общего, пишет Европейская правда.

"Полное наименование на украинском языке: акционерное общество "Смысл Банк". На английском языке банк теперь будет именоваться Joint Stock Company Sense Bank ", — отмечается в официальном уведомлении учреждения.

Следует напомнить, что после внедрения санкционных ограничений на ряд акционеров банковского учреждения по россии, Национальный банк Украины (НБУ), отстранил их от управления, после чего назначил болгарского экономиста Симеона Дянкова независимым доверенным представителем.

"Банк не планирует иметь ничего общего со страной-агрессором даже на уровне ассоциаций и бренда, работающих на территории российской федерации", — пояснил Дянков.

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Также стоит добавить, что в мобильном приложении Альфа банка уже несколько лет указано название Sense SuperApp.

К сведению читателей, "Альфа-Банк" находится в списке "системно важных", ведь был внесен в него НБУ. В нем содержится 48 миллиардов гривен депозитов физических лиц, а также 4 миллиарда гривен нескольких украинских предприятий. На обслуживании банка находятся 2,6 миллиона физлиц, 55 тысяч юридических лиц и 88 тысяч предпринимателей.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Нацбанка, бенефициарами "Альфа-Банка" являются российские бизнесмены Андрей Косогов, Петр Авен, а также Михаил Фридман.

Ранее "Телеграф" сообщал, что один из крупнейших российских банков "Тинькофф" без предупреждения клиентов накануне обновил условия пользования SWIFT-переводами.