Россияне негодуют против нововведений так, будто бы не поддерживают войну в Украине

Один из самых больших российских банков "Тинькофф" без предупреждения клиентов накануне обновил условия пользования SWIFT-переводами. Теперь многие россияне, привыкшие получать и отправлять валюту через это финучреждение, получили огромную комиссию за эти услуги.

О нововведении пресс-служба банка сообщила на официальном аккаунте в Twitter. Разумеется, туда тут же "слетелись" возмущенные держатели карт и счетов "Тинькоффа", высказывая все, что они думают о такой политике. Больше подробностей сообщает "Телеграф".

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Если коротко изложить содержание новых условий банка к своим клиентам, то они действительно кажутся драконскими. Во-первых, уже с 16 июня (когда и сообщили об изменениях) россияне могут отправлять SWIFT-переводы в сумме не менее $20000. Меньше система попросту не пропустит — якобы из-за большого количества проверок "со стороны западных партнеров".

Во-вторых, ограничения коснутся и входящих зачислений валюты. Теперь они имеют свою огромную комиссию, минимальный размер которой не может быть меньше 200 долларов. При этом стандартно она определяется, как 3% от общей суммы. Превысить сумму перевода комиссия не может.

Если все эти слова слишком заумны, то, по факту, россиян максимально ограничили в получении валютных начислений. Теперь, если человеку кто-то кинет с помощью системы SWIFT, 200 или меньше долларов на счет, то эти деньги уйдут исключительно банку — как оплата комиссии за перевод.

Драконовские условия от "Тинькоффа"

"Мы правда стараемся заранее предупреждать клиентов об изменении. Но в текущих реалиях некоторые решения приходится принимать быстро. Сейчас вынуждены ввести ограничения из-за сложностей с переводами со стороны западных партнеров", — попытались оправдаться в пресс-службе "Тинькоффа".

Но, конечно же, работников банка не слышно за нарастающим недовольством обычных клиентов банка, привыкших работать с валютными переводами здесь.

Интересно, что даже после такого в Кремле продолжают говорить о том, что западные санкции совсем не вредят россии, а влияют лишь на страны Европы и США, которые их и вводят.

Тем временем, как сообщал "Телеграф", наши иностранные партнеры принялись работать над уже седьмым пакетом экономических ограничений против Москвы.