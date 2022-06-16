У путина заговорили о "попытках удушения" россии и снова нажаловались на США

Во всем происходящем в Украине Москва, как обычно, хочет обвинить только Запад

Предоставление вооружения Западом Украине во время войны с россией является "продлением бед" для украинской стороны. По словам пресс-секретаря кровавого диктатора путина дмитрия пескова, особенно плохо получается вести этот процесс у Соединенных Штатов.

Чиновник, которого цитируют "РИА Новости", говорит о проблемах с правильным введением антироссийских санкций и "затягиванием" некого плохого периода для Украины. При этом он ни разу не упоминает то, что именно рф начала полномасштабное вторжение в Украину, чем, собственно, и начала проблемный этап в жизни нашей страны.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

песков пытается перевернуть ситуацию с ног на голову, обвиняя Вашингтон в начале войны в Украине. Также он критикует помощь союзников украинского государства, мол, предоставление оружия лишь "продлевает беды".

"США затягивают вот этот вот плохой период для Украины, для народа Украины", — весьма "дипломатично" заявил спикер Кремля.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Кремль меняет планы по Украине: что это значит Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации, руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука убежден, что россии плевать на мировое сообщество и международные нормы, потому она будет действовать так, как посчитает нужным

При этом он отметил, что российские дипломаты не имеют никакого двухстороннего диалога с американцами насчет актуальных для Украины вопросов. Зато вновь попытался приободрить россиян сказками о том, что западные санкции работают против кого-угодно, но только не россии.

"Здесь даже можно прислушаться к международным экспертам и к экспертам в этих странах, в том числе и в Америке, которые сейчас уже говорят, что что-то с этими попытками удушения не все получается", — уверяет песков, при этом все равно считая любые ограничения рф несправедливыми.

Вероятно, у кремлевских политиков просто начался затяжной период громкий заявлений насчет Украины и войны. Накануне, к примеру, тот же песков комментировал скандальные высказывания медведева об "исчезновении" нашей страны с политической карты уже за следующие два года. При этом пресс-секретарь путина считает, что такие слова обоснованы, ведь Киев столкнулся с серьезными проблемами.