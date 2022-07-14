Військові пенсіонери зможуть обрати банк для отримання виплат: що відомо

Гроші направлятимуть за місцем проживання військового пенсіонера, незалежно від місця його реєстрації

Поки частині українських пенсіонерів доведеться чекати виплати проіндексованих пенсій аж до кінця війни, звільненим з лав армії дозволили обирати банк, через який вони отримуватимуть свої пенсійні гроші. Така норма міститься у змінах до закону про військові пенсії.

Як повідомило Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області, норма стала чинною з 1 липня, тож нею можна скористатись уже зараз. Наразі ключовою фінансовою установою, через яку здійснюється пенсійне забезпечення українців, є "Ощадбанк". Але за бажання, від його послуг можна буде відмовитись на користь іншого більш зручного для військового пенсіонера банку.

У Кіровоградському обласному ГУ ПФУ також наголосили, що пенсійні виплати колишнім військовим здійснюються за місцем фактичного проживання в межах України, яке було вказано у заяві. Нарахування грошей не залежить від задекларованого або зареєстрованого місця його проживання. Виплати за замовчанням забезпечують "Укрпошта" та "Ощадбанк", але тепер їх можна змінити.

Читайте також: Категорія Гроші Українські пенсіонери можуть розраховувати на виплату 6600 грн. від ООН: як отримати Таку можливість мають люди, які не мають з різних причин статусу внутрішньо переміщених осіб

Військові пенсії забезпечуються виключно у грошовій формі. Виплата має відбуватись не пізніше останнього числа місяця, за який виплачується пенсія. Порядок нарахування грошей регулює Кабмін.

Як повідомляв "Телеграф", у Пенсійному фонді заспокоїли своїх підопічних, які живуть на окупованих територіях – їхні гроші виплачуються вчасно і зберігаються в "Ощадбанку", якщо пенсіонер не має змоги забрати їх одразу.