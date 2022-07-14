Рус

Військові пенсіонери зможуть обрати банк для отримання виплат: що відомо

Автор
Юлія Потерянко Юлія Потерянко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
44
Військові пенсіонери отримали право самостійно обирати собі банк для виплат
Військові пенсіонери отримали право самостійно обирати собі банк для виплат

Гроші направлятимуть за місцем проживання військового пенсіонера, незалежно від місця його реєстрації

Поки частині українських пенсіонерів доведеться чекати виплати проіндексованих пенсій аж до кінця війни, звільненим з лав армії дозволили обирати банк, через який вони отримуватимуть свої пенсійні гроші. Така норма міститься у змінах до закону про військові пенсії.

Як повідомило Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області, норма стала чинною з 1 липня, тож нею можна скористатись уже зараз. Наразі ключовою фінансовою установою, через яку здійснюється пенсійне забезпечення українців, є "Ощадбанк". Але за бажання, від його послуг можна буде відмовитись на користь іншого більш зручного для військового пенсіонера банку.

У Кіровоградському обласному ГУ ПФУ також наголосили, що пенсійні виплати колишнім військовим здійснюються за місцем фактичного проживання в межах України, яке було вказано у заяві. Нарахування грошей не залежить від задекларованого або зареєстрованого місця його проживання. Виплати за замовчанням забезпечують "Укрпошта" та "Ощадбанк", але тепер їх можна змінити.

Військові пенсії забезпечуються виключно у грошовій формі. Виплата має відбуватись не пізніше останнього числа місяця, за який виплачується пенсія. Порядок нарахування грошей регулює Кабмін.

Як повідомляв "Телеграф", у Пенсійному фонді заспокоїли своїх підопічних, які живуть на окупованих територіях – їхні гроші виплачуються вчасно і зберігаються в "Ощадбанку", якщо пенсіонер не має змоги забрати їх одразу.

Теги:
#Пенсійний фонд #Пенсіонери #Військова пенсія