Аварія Ан-12 у Греції: у МЗС України висловилися про причини і вантаж

Багатьох українців хвилювало, що могли везти з недружньої до України Сербії

Український літак Ан-12, який упав під час перевезення вантажу в Греції, здійснював комерційний рейс і попередньо впав у зв’язку з відмовою двигуна.

Про це на своїй сторінці у Facebook висловився речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. У Салоніках вже створено спеціальний оперативний штаб для розслідування ситуації.

Ніколенко уточнив, що на борту літака було вісім членів екіпажу та небезпечний вантаж. Попередня причина авіакатастрофи – відмова одного з двигунів.

На базі консульства України вже створили оперативний штаб, українські консули працюють на місці катастрофи разом із пожежниками та правоохоронцями.

Наразі тривають роботи з гасіння вогню та рятувальна операція.

Також речник українського МЗС у коментарях додав, що літак здійснював комерційний рейс.

Варто зауважити, що Ан-12 летів маршрутом Сербія-Йорданія-Бангладеш і впав неподалік міста Кавала на півночі Греції, після чого загорівся. На борту був небезпечний вантаж, проте поки невідомо який саме.

Як повідомляв "Телеграф", пілот Ан-12 виявив справжній героїзм, — змінив курс літака і відвів його від житлових районів перед падінням.