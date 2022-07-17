Крушение Ан-12 в Греции: в МИД Украины высказались о причинах и грузе

Многих украинцев волновало, что же могли везти из недружественной Украине Сербии

Украинский самолет Ан-12, который упал при перевозке груза в Греции, совершал коммерческий рейс и предварительно рухнул в связи с отказом двигателя.

Об этом на своей странице в Facebook высказался спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. В Салониках уже создан специальный оперативный штаб для расследования ситуации.

Николенко уточнил, что на борту самолета было восемь членов экипажа и опасный груз. Предварительная причина авиакатастрофы — отказ одного из двигателей.

На базе консульства Украины уже создали оперативный штаб, украинские консулы работают на месте катастрофы вместе с пожарными и правоохранителями.

На данный момент продолжаются работы по тушению огня и спасательная операция.

Также спикер украинского МИДа в комментариях добавил, что самолет совершал коммерческий рейс.

Стоит заметить, что Ан-12 летел по маршруту Сербия-Иордания-Бангладеш и упал неподалеку от города Кавала на севере Греции, после чего загорелся. На борту был опасный груз, однако пока неизвестно какой именно.

Как сообщал "Телеграф", пилот Ан-12 проявил настоящий героизм, — сменил курс самолета и увел его от жилых районов перед падением.