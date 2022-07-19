В Україну прямує посушливий циклон з Європи: синоптик розповіла, коли чекати спеки

Синоптики попереджають про значне підвищення температури

Упродовж останніх днів західну частину Європи охопила рекордна спека. Натомість в Україну останній тиждень приніс значне похолодання. Вже найближчими днями ситуація кардинально зміниться і українці знову потерпатимуть від посушливої погоди.

Як на своїй сторінці в соцмережі розповіла головна синоптикиня країни Наталка Діденко, вже з 20 липня, спекотне повітря повіє й в українських областях, в результаті чого температура повітря прогріється чи не до +30 градусів у всіх регіонах, крім Волині та Рівненщини.

Також зазначається, що у середу, у північних регіонах буде від +20 до +26 градусів, а у східних, центральних областях та на півдні України передбачається — +25…+29 градусів. Переважна частина країни буде сонячною.

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Варто також відзначити, що згідно з її даними, у Чернігівській, Сумській, а ввечері у середу ще й у Харківській та Полтавській областях передбачаються грози.

Відповідні дані підтверджує й український гідрометцентр.

Прогноз на 20 липня

Незначні грози синоптики пророкують у середу на півночі, у центрі та на північному сході України. В іншіх областях буде сухо та сонячно.

Нічна температура коливатиметься в межах +10+14 градусів, на півдні прогріється до +16+18 градусів. Вдень стане спекотніше у західній частині та на півдні – від +24 до +29 градусів. На решті території країни очікується від +22 до +24 градусів.

Прогноз на 20 липня

Прогноз на 21 липня

Незначні короткочасні дощі передбачаються лише у північній частині України. Дощитиме також у Сумах. На решті території синоптики обіцяють посушливу та сонячну погоду.

Нічна температура повітря становитиме від +12 до +14 градусів, на півдні до +17 градусів. Вдень спекотно буде на заході та у південних областях — до +29 градусів. В решті регіонів прогріється до +24+26 градусів.

Проноз на 21 липня

Прогноз на 22 липня

У п'ятницю на півночі та сході країни очікуються дощі, решта країни — сухо, тепло та сонячно.

Вночі очікується від 13 до 15 градусів. Вдень у західній частині та на півдні прогріється до +29 градусів. У центральній частині від +26 до +28 градусів. В інших областях — +23 …+25 градусів.

Прогноз на 22 липня

Раніше "Телеграф" повідомляв, яку погоду прогнозують синоптики українцям на останній місяць літа — серпень.