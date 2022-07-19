В Украину идет засушливый циклон из Европы: синоптик рассказала, когда ждать жары

Синоптики предупреждают о значительном повышении температуры

За последние дни западную часть Европы охватила рекордная жара. Зато в Украину последняя неделя принесла значительное похолодание. Уже в ближайшие дни ситуация кардинально изменится и украинцы снова будут страдать от засушливой погоды.

Как на своей странице в соцсети рассказала главная синоптикиня страны Наталья Диденко, уже с 20 июля, жаркий воздух пахнет и в украинских областях, в результате чего температура воздуха прогреется до +30 градусов во всех регионах, кроме Волыни и Ровенщины.

Также отмечается, что в среду, в северных регионах, будет от +20 до +26 градусов, а в восточных, центральных областях и на юге Украины предполагается +25…+29 градусов. Подавляющая часть страны будет солнечной.

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Следует также отметить, что, согласно ее данным, в Черниговской, Сумской, а вечером в среду еще и в Харьковской и Полтавской областях предусматриваются грозы.

Соответствующие данные подтверждается и украинским гидрометцентром.

Прогноз на 20 июля

Незначительные грозы синоптики прочат в среду на севере, в центре и на северо-востоке Украины. В других областях будет сухо и солнечно.

Ночная температура будет колебаться в пределах +10+14 градусов, на юге прогреется до +16+18 градусов. Днем станет жарче в западной части и на юге – от +24 до +29 градусов. На остальной территории страны ожидается от +22 до +24 градусов.

Прогноз на 20 июля

Прогноз на 21 июля

Небольшие кратковременные дожди предполагаются только в северной части Украины. Будет дождаться также в Сумах. На остальной территории синоптики обещают засушливую и солнечную погоду.

Ночная температура воздуха будет от +12 до +14 градусов, на юге до +17 градусов. Днем жарко будет на западе и в южных областях — до +29 градусов. В остальных регионах прогреется до +24+26 градусов.

Плут на 21 июля

Прогноз на 22 июля

В пятницу на севере и востоке страны ожидаются дожди, остальные — сухо, тепло и солнечно.

Ночью ожидается от 13 до 15 градусов. Днем в западной части и на юге прогреется до +29 градусов. В центральной части от +26 до +28 градусов. В других областях — +23 ... +25 градусов.

Прогноз на 22 июля

Ранее "Телеграф" сообщал, какую погоду прогнозируют синоптики украинцам на последний месяц лета — август.