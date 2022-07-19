Віталій Кім оголосив полювання на ворожих корегувальників: скільки платять за "голову"

Усі заявки ретельно перевірятимуть, за вдалі "наводки" виплатять нагороду

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, який днями пообіцяв карати військових, які зловживають добрим ставленням українців, оголосив про початок полювання на корегувальників вогню росіян у довіреному йому регіоні. Причому за зданого ворожого поплічника він обіцяє грошову винагороду.

Оголошення і детальна інструкція з’явились у телеграм-каналі Кіма. Тим, хто точно вкаже на корегувальника, обіцяють платити по 100 доларів за "голову".

Щоби підзаробити на здачі корегувальників, необхідно відправити електронного листа на адресу [email protected] з такими відомостями:

прізвище, ім’я та по-батькові особи, яка, ймовірно, здає росіянам позиції українських військових чи допомагає корегувати вогонь;

будь-які додаткові відомості, які допоможуть точно встановити цю особу – номер телефону, адреса проживання, геолокація місця знаходження, тощо;

детальний опис подій або фактів, які змушують підозрювати особу у співпраці з росіянами;

фото, відеозаписи та будь-які інші матеріали, котрі можуть свідчити про злочинні дії – їх потрібно надавати у електронному форматі;

контактні дані пред’явника – ПІБ та номер телефону для зв’язку.

У Кіма обіцяють не перетворювати ініціативу у полювання на відьом, коли за будь-яку підозру може настати покарання, а ретельно перевіряти кожну заяву та обставини кожної описаної події. Якщо побоювання заявника справдяться, він чи вона отримає винагороду. "Допоможи зберегти Миколаївщину від обстрілів", – написав Кім.

Нагадаємо, останніми днями обстріли Миколаєва та області посилились. Зокрема окупанти атакували унікальний для України кораблебудівний університет. Раніше Віталій Кім люті обстріли назвав відвертим тероризмом з боку росії.