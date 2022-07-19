Виталий Ким объявил охоту на вражеских корректировщиков: сколько платят за "голову"

Все заявки будут тщательно проверять, за удачные "наводки" выплатят награду

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким, на днях пообещавший наказывать военных, злоупотребляющих добрым отношением украинцев, объявил о начале охоты на корректировщиков огня россиян в доверенном ему регионе. Причем за сданного вражеского приспешника он обещает денежное вознаграждение.

Объявление и подробная инструкция появились в телеграм-канале Кима. Тем, кто точно укажет на корректировщика, обещают платить по 100 долларов за "голову".

Чтобы подзаработать на сдаче корректировщиков, необходимо отправить электронное письмо по адресу [email protected] со следующими сведениями:

фамилия, имя и отчество, человека который, вероятно, сдает россиянам позиции украинских военных или помогает корректировать огонь;

любые дополнительные сведения, которые помогут точно установить это лицо – номер телефона, адрес проживания, геолокация местоположения и т.п.;

подробное описание событий или фактов, заставляющих подозревать личность в сотрудничестве с россиянами;

фото, видеозаписи и другие материалы, которые могут свидетельствовать о преступных действиях – их нужно предоставлять в электронном формате;

контактные данные предъявителя – ФИО и номер телефона для связи.

В Кима обещают не превращать инициативу в охоту на ведьм, когда при любом подозрении может наступить наказание, а тщательно проверять каждое заявление и обстоятельства каждого описанного события. Если опасения заявителя оправдаются, он или она получит вознаграждение. "Помоги сохранить Николаевщину от обстрелов", – написал Ким.

Напомним, в последние дни обстрелы Николаева и области усилились. В частности, оккупанты атаковали уникальный для Украины кораблестроительный университет. Ранее Виталий Ким лютые обстрелы назвал откровенным терроризмом со стороны россии.