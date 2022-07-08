Увижу - накажу: Виталий Ким жестко обратился к военным

Глава Николаевской ОВА считает, что некоторые украинские защитники злоупотребляют любовью мирных жителей

У украинских военных, которые без веской причины будут нарушать правила дорожного движения в Николаевской области, будут отбирать транспортные средства.

Такое заявление утром в пятницу, 8 июля, сделал руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Ким констатировал, что в последнее время на территории области увеличилось число дорожно-транспортных происшествий с участием военных.

"И сам езжу по городу, по области и вижу, что военные злоупотребляют нашим уважением, нашей любовью", — подчеркнул он.

"Предупреждаю всех наших военных, которых я очень сильно люблю: буду ездить — увижу, кто нарушает правила без реальной необходимости, запомню машину, лично отберу. Ребята, соблюдайте ПДД, уважайте всех участников дорожного движения, это приводит к серьезным последствиям", — подытожил Ким.

Стоит заметить, что до этого по распоряжению Кима на Николаевщине забирали транспортные средства у тех водителей, которые попадались пьяными за рулем.

Напомним, что буквально на днях в Украине автобус медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры" столкнулся с военным КРАЗом, из-за чего пострадало много людей.