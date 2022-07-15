Ким эмоционально прокомментировал ракетный обстрел университетов в Николаеве

Ким прокомментировал вражеский обстрел

В пятницу, 15 июля, российские оккупанты выпустили не менее 10 ракет по двум крупнейшим университетам Николаева. Обстрел прокомментировал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, отметив, что враг делает все возможное, чтобы лишить Украину морской отрасли.

Об этом он сообщил во время своего очередного видеообращения, обнародованного в Телеграмм-канале чиновника. По его словам, оккупанты ударили ракетами по педагогическому и Национальному университету кораблестроения имени адмирала Макарова. Также Ким добавил, что в свое время сам был студентом НКИ и подчеркнул, что во все пространство бывшего Советского союза было построено только два подобных университета. Один из которых находился в Николаеве, а второй – в российском Санкт-Петербурге.

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"У нас сегодня ракетами ударили по двум университетам. За пединститутом по старому и по НКИ... Всего было два университета по кораблестроению на постсоветском пространстве: наш, Николаевский, и петербургский. Вот мне интересно: они заблокировали порты, заблокировали море, сейчас уничтожают кораблестроительный университет Единственный, какой есть в принципе… Как бы они отреагировали, если бы по питеру сейчас прилетело 5 ракет?”– возмутился он.

Фото последствий ракетного удара по Николаеву

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне вражеская армия произвела обстрел украинского города Винница, выпустив ракеты типа "Калибр" с территории аннексированного Крыма. В результате бомбардировки, травм получили около полусотни человек, а жертвами попадания ракету в офисное помещение стали около 20 горожан, среди которых были и маленькие детки.